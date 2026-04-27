日本鋳鉄管 [東証Ｓ] が4月27日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比19.5％減の2.1億円に減り、従来予想の2.3億円を下回って着地。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比5.6倍の1.2億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の0.7％→3.7％に改善した。 株探ニュー