秋田県育ちの新人グラビアアイドル・秋田そな（２１）の注目度が急上昇している。１０日には自身の２枚目となるＤＶＤ「初恋ソナタ」をリリース。白い肌と素朴な雰囲気から繰り出されるゴージャスボディーでファンを魅了した。昨年１１月にデビューした時は、故郷・秋田県をザワつかせたという。２作目のＤＶＤは大人っぽさ、過激さが前回よりパワーアップ。秋田の演技力も上がり、成長を感じられる一作となった。見どころは紫