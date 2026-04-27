ブライダル音響・裁量トレーダーの麻耶さんの漫画「ばとわたし。」が、Xで話題となっています。【漫画】本編を読む認知症の祖母の介護をすることになった作者。その生活の中では、それまで思いもよらなかったような出来事が次々に起こり…という内容で、読者からは「エピソードがかわいい」「作品の更新が楽しみ！」などの声が上がっています。大変だけじゃない…介護で見えた意外な日常麻耶さんは、Xやインスタグラムで漫画