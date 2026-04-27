空と海と森が彩る空間で心弾む滞在が叶うリゾートホテル、星野リゾートが運営する「リゾナーレ熱海」では、2026年6月1日(月)〜8月31日(月)の期間、絶景を眺めながら缶詰100種×クラフト缶ビール20種との出合いを楽しむ「カンカンビアガーデン」が開催される。【写真】バラエティ豊かな缶詰で彩られた空間白砂の空間で静岡名産の缶詰やクラフト缶ビールと出合う「カンカンビアガー