計2000通りの缶詰とクラフト缶ビールで乾杯！星野リゾートのリゾナーレ熱海で「カンカンビアガーデン」が開催
空と海と森が彩る空間で心弾む滞在が叶うリゾートホテル、星野リゾートが運営する「リゾナーレ熱海」では、2026年6月1日(月)〜8月31日(月)の期間、絶景を眺めながら缶詰100種×クラフト缶ビール20種との出合いを楽しむ「カンカンビアガーデン」が開催される。
【写真】バラエティ豊かな缶詰で彩られた空間
「リゾナーレ熱海」は、相模湾を一望できる高台に建ち、空と海、森が彩る絶景と花火を独り占めできる、全室オーシャンビューのリゾートホテル。豊富なアクティビティはもちろん、白砂を敷き詰めた「ソラノビーチ Books＆Cafe」や、樹齢300年を超えるクスノキが宿る「森の空中基地 くすくす」、絶景に浸る温泉など、思い思いのリゾートステイを満喫できる。
イベント期間中はホテル最上階に位置する「ソラノビーチ Books＆Cafe」の空間が缶詰をイメージした装飾に彩られ、100種類の缶詰が並ぶ。今年は新たに、具材やソースを自分好みに組み合わせて楽しめるプレートを提供。リゾナーレ熱海オリジナルを含む、20種類のクラフト缶ビールとともに、静岡県の名産である缶詰とクラフト缶ビールの魅力を体感できる入場無料のイベントだ。
静岡県は古くより豊かな水を活かした酒造りが盛んで、醸造技術が発展しやすい環境であったため、近年ではクラフトビール文化も広まっている。現在、県内には醸造所が30カ所以上あり、全国でも有数の醸造所数を誇る。また、静岡県は缶詰工場が多く、特にツナ缶の生産量は全国の98％を占め、全国1位(※1)。リゾナーレ熱海では、静岡県が誇る2つの文化を、熱海の絶景とともに楽しんでほしいという思いから、2019年より本イベントを開催。今年は「出会い」をテーマに、自分好みの味わいやペアリングと巡り合うためのイベントとして内容が拡充された。
※1：静岡県公式サイト
■【特徴1】缶詰100種と出合える、缶尽くしの空間
相模湾と熱海の街を望むソラノビーチ Books＆Cafeに、缶をモチーフにした円形の棚やさわやかな色合いの装飾が新登場。棚にはツナ缶をはじめとした魚介系から、おでんなどの変わり種まで、静岡県を中心に作られたビールに合う缶詰100種が並ぶ。開放感あふれる空間で、缶詰を自由に手に取りながら、お気に入りを探そう。
■【特徴2】具材とソースの組み合わせで缶詰の新たな一面を知るオリジナルプレート
缶詰の新たなおいしさを発見できるおすすめのフードが「オリジナルプレート」(2000円)。まずはツナや桜エビ、しらすなど5種類からベースとなる缶詰を選択。そこに合わせるのは、柑橘やハーブなどの具材と、わさびを使用したさわやかなマヨネーズソースをはじめとする3種類のソース。自分好みに組み合わせ、具材やソースとの意外な相性を発見することで、身近な缶詰の新たな一面を知ることができる。
■【特徴3】リゾナーレ熱海オリジナルを含む20種類のクラフト缶ビール
静岡県富士宮市の醸造所「FUJIYAMA HUNTER'S BEER」協力のもと開発された、柑橘が香るさわやかなオリジナルクラフト缶ビールを含む、県内の個性豊かな20種類を用意(1000円〜)。 缶詰(300円〜)約100種類との組み合わせはなんと計2000通り。自分にとっての最高のペアリングを探す、贅沢な時間を過ごせる。
■「カンカンビアガーデン」概要
期間：2026年6月1日(月)〜8月31日(月)
時間：10時〜21時(LO20時30分)
場所：ソラノビーチ Books＆Cafe
料金：入場無料
対象：宿泊者※アルコールの提供は20歳以上
席数：約40席
※オリジナルプレート、クラフト缶ビール、缶詰はなくなり次第販売終了
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】バラエティ豊かな缶詰で彩られた空間
イベント期間中はホテル最上階に位置する「ソラノビーチ Books＆Cafe」の空間が缶詰をイメージした装飾に彩られ、100種類の缶詰が並ぶ。今年は新たに、具材やソースを自分好みに組み合わせて楽しめるプレートを提供。リゾナーレ熱海オリジナルを含む、20種類のクラフト缶ビールとともに、静岡県の名産である缶詰とクラフト缶ビールの魅力を体感できる入場無料のイベントだ。
静岡県は古くより豊かな水を活かした酒造りが盛んで、醸造技術が発展しやすい環境であったため、近年ではクラフトビール文化も広まっている。現在、県内には醸造所が30カ所以上あり、全国でも有数の醸造所数を誇る。また、静岡県は缶詰工場が多く、特にツナ缶の生産量は全国の98％を占め、全国1位(※1)。リゾナーレ熱海では、静岡県が誇る2つの文化を、熱海の絶景とともに楽しんでほしいという思いから、2019年より本イベントを開催。今年は「出会い」をテーマに、自分好みの味わいやペアリングと巡り合うためのイベントとして内容が拡充された。
※1：静岡県公式サイト
■【特徴1】缶詰100種と出合える、缶尽くしの空間
相模湾と熱海の街を望むソラノビーチ Books＆Cafeに、缶をモチーフにした円形の棚やさわやかな色合いの装飾が新登場。棚にはツナ缶をはじめとした魚介系から、おでんなどの変わり種まで、静岡県を中心に作られたビールに合う缶詰100種が並ぶ。開放感あふれる空間で、缶詰を自由に手に取りながら、お気に入りを探そう。
■【特徴2】具材とソースの組み合わせで缶詰の新たな一面を知るオリジナルプレート
缶詰の新たなおいしさを発見できるおすすめのフードが「オリジナルプレート」(2000円)。まずはツナや桜エビ、しらすなど5種類からベースとなる缶詰を選択。そこに合わせるのは、柑橘やハーブなどの具材と、わさびを使用したさわやかなマヨネーズソースをはじめとする3種類のソース。自分好みに組み合わせ、具材やソースとの意外な相性を発見することで、身近な缶詰の新たな一面を知ることができる。
■【特徴3】リゾナーレ熱海オリジナルを含む20種類のクラフト缶ビール
静岡県富士宮市の醸造所「FUJIYAMA HUNTER'S BEER」協力のもと開発された、柑橘が香るさわやかなオリジナルクラフト缶ビールを含む、県内の個性豊かな20種類を用意(1000円〜)。 缶詰(300円〜)約100種類との組み合わせはなんと計2000通り。自分にとっての最高のペアリングを探す、贅沢な時間を過ごせる。
■「カンカンビアガーデン」概要
期間：2026年6月1日(月)〜8月31日(月)
時間：10時〜21時(LO20時30分)
場所：ソラノビーチ Books＆Cafe
料金：入場無料
対象：宿泊者※アルコールの提供は20歳以上
席数：約40席
※オリジナルプレート、クラフト缶ビール、缶詰はなくなり次第販売終了
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。