女性を支援するボランティア団体が、高校生たちを対象にキャリア支援のための講演会を開きました。 講演会を開いたのは、女性の生活向上を目的に活動する「国際ソロプチミスト熊本」で、熊本県内の女子高校生46人が参加しました。 英語に特化したキャリアサポートということで、参加者の交流も基本的に英語。 講演会では、「JICA海外協力隊」で小学校教育隊員として活動経験がある姫野早百合さんが、自らの海外経験を基に