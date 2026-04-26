◇MLB ドジャース 12-4 カブス(日本時間26日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのロバーツ監督が試合後インタビューに答え、マックス・マンシー選手について語りました。3番サードに入ったマンシー選手は、2点を追う3回、今季9号2ランを記録。4回の第3打席はボールを見極め、好機を広げると、代走で交代。チームはこの回6得点のビッグイニングをつくりました。本塁打に2四球と躍動したマンシー選手ですが、ロバーツ監督は「体調が