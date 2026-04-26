インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、好きな和菓子を投票で募ったランキングを発表しています。2026年4月24日時点で集まった9722票での結果を紹介します。【画像】意外な《和菓子》がランクイン？TOP10を見る！3位は「みたらし団子」でした。回答者からは「団子のほんのりとした甘味に加えて、とろっとした甘じょっぱいタレが絡んでいるのが最高で