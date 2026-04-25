ブックマークでは物足りず、監視ツールでは堅すぎる。そんな自宅サーバー管理者にちょうどいいのが「Dashy」です。多数のサービスリンクを1画面に整理し、オンライン状態の確認やRSS・天気予報などのウィジェットも設置できるモダンな見た目のオープンソースダッシュボードです。Dashy - The Ultimate Homepage for your Homelab | Dashyhttps://dashy.to/Lissy93/dashy: A self-hostable personal dashboard built for you. Inclu