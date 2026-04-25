天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは２５日、皇居の宮内庁楽部で雅楽演奏会を鑑賞された。赤い面をつけた舞人が力強く舞う「抜頭（ばとう）」など５曲が披露され、愛子さまは拍手を送られていた。案内役に「構成や装束が素晴らしい」と話されたという。