実は、富山県は知る人ぞ知る!? かまぼこの名産地。私が旅行で訪れたときにも、おみやげショップでいろんなかまぼこを目にしました。そんななかでも個人的に気になったのが、なんだかスタイリッシュでオシャレな「棒S（ボウズ）」というスティックかまぼこなんです。こちら、富山を代表する老舗かまぼこ専門店が手がける人気商品なんですが、なんと『バナナマンのせっかくグルメ!!』でも紹介されたことがあるんですって〜！【ユニー