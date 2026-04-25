【富山のお土産】バナナマンが大絶賛のプリップリご当地グルメ「棒S（ボウズ）」とは…!?背筋を正してしまうくらい集中して食べちゃいました

実は、富山県は知る人ぞ知る!? かまぼこの名産地。私が旅行で訪れたときにも、おみやげショップでいろんなかまぼこを目にしました。

そんななかでも個人的に気になったのが、なんだかスタイリッシュでオシャレな「棒S（ボウズ）」というスティックかまぼこなんです。

こちら、富山を代表する老舗かまぼこ専門店が手がける人気商品なんですが、なんと『バナナマンのせっかくグルメ!!』でも紹介されたことがあるんですって〜！

【ユニークな名前の由来は…】

そんな店頭のポップに惹かれて手に取った「棒S（ボウズ）」。観光の合間におみやげショップで見つけたのですが、要冷蔵ではありますが、当日の持ち歩きは大丈夫とのことだったので、迷わずゲットしました。

味の種類がたくさんあるなかから、ロングセラーだという「元祖スティックチーズ」と、ご当地らしさのある「富山湾しろえび」を購入しましたよ。

それにしても、気になるのが「棒S」というユニークなネーミング。由来は意外とシンプルで、棒の複数形で「棒S」なんだとか。なるほど、棒状のかまぼこが複数個入っているからってことなのね！

【プリップリでめちゃうまだ〜！】

さて、旅の宿泊先での夜食に「棒S」を食べようと思い、どちらもまずは冷蔵庫へ。しばらく冷やしたのち「元祖スティックチーズ」からいただきます！

ひと口食べて、ビックリしました。かまぼこは超プリップリで、噛めば噛むほど旨みがあふれるではないですか〜！ 間にサンドされているなめらかなチーズもよくマッチして、うんま〜〜いッ！

正直「ちょっと小腹を満たそ〜♪」くらいのテンションだったのですが、途中から「これは片手間に食べるなんてもったいない！」と思い、背筋を正して食べました（笑）。

続けて「富山湾しろえび」もいただくと、こちらもおいしいなぁ。歯を跳ね返すような弾力のある食感は同じですが、白えびの香ばしさがプラスされたことによって、かまぼこそのもののおいしさをより強く感じる気がします。

これは、2種類とも良い素材を使っているに違いないと思ったら、やはりそのとおり。「棒S」は大自然で産まれ育った天然の魚のみを使って、塩にもこだわって作られているそう。さらに、保存料も無添加だというから、安心して食べられるのもうれしいポイントです。

【オンラインショップもあるよ】

単なるかまぼこと侮るなかれ。思わずずっと噛んでいたくなるような旨みが「棒S」には詰まっています。スティック型だから、片手で手軽に食べられるのもGOOD◎

それぞれ内容量は5本入りで、値段は各830円。遠方にお住まいの方は、公式オンラインショップからも購入できますよ〜！

※本文中の価格は税込みです。

参考リンク：河内屋

執筆・撮影：つぼみまい

Photo：(c)Pouch

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