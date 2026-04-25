エアアジア・フィリピンは、東京/成田〜マニラ線を期間運休する。同路線は2023年2月1日に開設し、1日1往復を運航している。運休期間は5月31日から9月30日まで。運休の理由は明らかになっていない。予約客にはメールとSMSで通知し、変更などのオプションを案内する。同路線はこの他に、全日本空輸（ANA）、日本航空（JAL）、ジェットスター・ジャパン、セブパシフィック航空、フィリピン航空の5社が運航している。■ダイヤZ2191東