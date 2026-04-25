「またも失望を味わった」後半ATに同点弾献上のマドリー、逆転優勝への道はさらに険しくなったか。指揮官は落胆。負傷交代したエースの状態にも言及
現地４月24日に開催されたラ・リーガの第32節で、２位のレアル・マドリーは５位のベティスと敵地で対戦。勝点９差で首位のバルセロナを追うマドリーは、17分にヴィニシウス・ジュニオールのゴールで先制する。だが90＋４分にエクトル・ベジェリンに得点を許し、そのまま１−１の引き分けに終わった。
前節のアラベス戦（２−１）でも後半アディショナルタイムに失点していたマドリー。今節も同様に終了間際にゴールを割られ、勝点を取りこぼした。クラブの公式サイトによれば、チームを率いるアルバロ・アルベロア監督は「明確な原因さえ分かれば、（試合の締め方は）改善できるはず」と語りつつ「単に運が味方していないのも事実だ」とも口にした。
リーグ戦は残り５試合。バルサとの直接対決も残しているが、逆転優勝への道はさらに険しくなったか。指揮官は「終了間際にまたも失望を味わったのは明らか。今まで何度も経験してきた。チャンスはあったのだから、今日の結果は受け入れ難い」と肩を落とした。
また、81分に負傷交代した絶対エースのキリアン・エムバペの状態にも言及。「（詳細は）分からない。少し身体の違和感を訴えていた。今後数日、様子を見る」とコメントしている。
ここ６試合で１勝と苦戦が続くマドリー。次節は５月３日にエスパニョールと敵地で相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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前節のアラベス戦（２−１）でも後半アディショナルタイムに失点していたマドリー。今節も同様に終了間際にゴールを割られ、勝点を取りこぼした。クラブの公式サイトによれば、チームを率いるアルバロ・アルベロア監督は「明確な原因さえ分かれば、（試合の締め方は）改善できるはず」と語りつつ「単に運が味方していないのも事実だ」とも口にした。
リーグ戦は残り５試合。バルサとの直接対決も残しているが、逆転優勝への道はさらに険しくなったか。指揮官は「終了間際にまたも失望を味わったのは明らか。今まで何度も経験してきた。チャンスはあったのだから、今日の結果は受け入れ難い」と肩を落とした。
また、81分に負傷交代した絶対エースのキリアン・エムバペの状態にも言及。「（詳細は）分からない。少し身体の違和感を訴えていた。今後数日、様子を見る」とコメントしている。
ここ６試合で１勝と苦戦が続くマドリー。次節は５月３日にエスパニョールと敵地で相まみえる。
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