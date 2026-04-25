「またも失望を味わった」後半ATに同点弾献上のマドリー、逆転優勝への道はさらに険しくなったか。指揮官は落胆。負傷交代したエースの状態にも言及

「またも失望を味わった」後半ATに同点弾献上のマドリー、逆転優勝への道はさらに険しくなったか。指揮官は落胆。負傷交代したエースの状態にも言及