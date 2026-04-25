タレントの安西ひろこ（47）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。右耳に発症した突発性難聴の経過を報告した。【画像】つらい時に「左耳だけにつけてるよ」ダイソーで購入のアイテムも安西は耳鼻科を受診したことを明かし、「聴力検査の結果残念ながら聴力は変わっていませんでした」と報告。「先生からは『突発性難聴になってから4ヶ月が経っているので聴力は固定されていると思うので治る事は厳しいです！治療は終わ