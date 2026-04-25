2枚のダービー切符を懸けた青葉賞。AIは断トツの指数90でブラックオリンピアを◎に指名した。デビュー3戦目、フルゲート18頭だった芝2200メートルの未勝利戦を快勝。続くアザレア賞は1F延長、9頭立てのスローペースを全く問題にせず連勝した。性質の異なるレースを、いずれも好位抜け出しの正攻法でクリアし高い素質をアピール。東京コースもデビュー戦（鼻差2着）で経験済みで、力を出し切れる条件とジャッジした。買い目は◎