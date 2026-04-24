ボートレースとこなめの「中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦」は２４日、開幕した。片岡大地（３０＝東京）は初日７Ｒ、６コースから２着に好走も「ダメ。直線は劣勢。ちょっと本体をやってみます」と表情は渋い。２０２６年後期適用勝率は５・６６と初のＡ２級昇格に手の届く位置につけている。ただ、もう一つの条件の２連率３０％以上には２４日時点で２８・５７％と届いていない。「今節で２着以内を５本