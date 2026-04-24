【モデルプレス＝2026/04/24】大食いタレントの“もえあず”こともえのあずきが4月22日、自身のInstagramを更新。サウナでのショットを公開し、話題になっている。【写真】38歳大食い女王「白ビキニは反則」サウナ中のドアップショット◆もえのあずき、サウナショット投稿もえのは「しなもんのサウナハット買ったの 可愛い？？」とつづり、サウナでサウナハットを被った白のビキニ姿を公開。サウナで座っているショットや、鏡越し