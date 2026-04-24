LAOWA 90mm F2.8 2x Ultra Macro APO

株式会社サイトロンジャパンは、中望遠マクロレンズ「LAOWA 90mm F2.8 2x Ultra Macro APO」のマイクロフォーサーズ用を4月24日（金）に発売した。価格はオープン。実売価格は10万9,000円前後。

LAOWA 90mm F2.8 2x Ultra Macro APOは、撮影倍率2倍の中望遠MFマクロレンズ。色にじみを抑えるアポクロマート設計を採用しており、絞り開放から色再現と解像力に優れるとしている。発売は2022年。キヤノンRF、ソニーFE、ニコンZ、Lマウント用が発売済み。

今回新たにマイクロフォーサーズ用を追加した。35mm判換算での焦点距離は180mm相当。

電子絞りとインナーフォーカスを装備。最短ワーキングディスタンスは205mm。

撮影イメージ（提供：サイトロンジャパン）

撮影イメージ（提供：サイトロンジャパン）

撮影イメージ（提供：サイトロンジャパン）

焦点距離：90mm（180mm相当） 最小絞り：F22 レンズ構成：10群13枚 絞り羽根枚数：9枚 最短ワーキングディスタンス：205mm 最大撮影倍率：2倍 フォーカシング：MF/インナーフォーカス フィルター径：67mm 外形寸法：約Φ74×115mm 重量：約540g