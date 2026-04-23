ガソリンに似た透明な液体で石油製品のひとつ「ナフサ」。発泡スチロールやプラスチックなど私たちの身近にあるさまざまなものが、このナフサを原料として作られています。中東情勢の悪化でこの「ナフサ」が不足し始め、影響は石川県内にも広がっています。 中條 栞 記者：「高く積みあがった発砲スチロー ル。こちらも原油高騰の影響で、手に入りづらくなる可能性が懸念されています」ナフサを主原料とする発泡