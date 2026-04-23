市川 栞キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。天気のポイントです。 小野：あす24日とあさって25日は安定した晴れ。26日・日曜日から週明けにかけては雲が主役でしょう。24日朝9時の予想天気図です。 小野：現在、雨を降らせている低気圧は遠ざかり、大陸から高気圧が進んで来ます。 小野：あさって25日も高気圧に覆われて、石川県内は安定して晴れるでしょ