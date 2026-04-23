市川 栞キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。天気のポイントです。

小野：

あす24日とあさって25日は安定した晴れ。26日・日曜日から週明けにかけては雲が主役でしょう。



24日朝9時の予想天気図です。

小野：

現在、雨を降らせている低気圧は遠ざかり、大陸から高気圧が進んで来ます。

小野：

あさって25日も高気圧に覆われて、石川県内は安定して晴れるでしょう。ただ、朝にかけて高気圧に覆われるため放射冷却現象が強まります。ご注意ください。





気象台の週間予報です。

小野：

26日・日曜日は雲が多めです。週明けはさらに雲が広がり、28日・火曜日と祝日の29日・水曜日は雨の降る時間があるでしょう。気温は平年並みか少し高めですが、25日・土曜日の朝は金沢で9度とひと桁の予想です。



気象台の1か月予報です。

小野：

5月22日までの傾向です。気温は期間を通して平年より高いでしょう。雨量は25日からの一週間が多くなりそうで、平均すると平年並みか多い見込みです。



市川：

あす24日とあさって25日の晴れを有効に使いたいですね。

