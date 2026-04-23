【DMMブックス SUPER SALE】 開催期間：4月23日～5月13日 【拡大画像へ】 DMM.comの電子書籍サービス「DMMブックス」は、4月23日から5月13日まで「DMMブックス SUPER SALE」を開催する。 通常25％ポイント還元のところを、セール期間中はほぼ全作品で35％以上の還元が受けられる。一部の出版社ではさらにポイントアップで最大70％ポイント還元となる。またSUPER SALE限