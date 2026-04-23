【DMMブックス SUPER SALE】 開催期間：4月23日～5月13日

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DMM.comの電子書籍サービス「DMMブックス」は、4月23日から5月13日まで「DMMブックス SUPER SALE」を開催する。

通常25％ポイント還元のところを、セール期間中はほぼ全作品で35％以上の還元が受けられる。一部の出版社ではさらにポイントアップで最大70％ポイント還元となる。またSUPER SALE限定のお得なクーポンも配布される。人気のコミックや小説、写真集など幅広いジャンルをお得に楽しめる。

□DMMブックス SUPER SALE 特設ページ

開催概要

【開催期間】

第1弾：4月23日12時～4月29日23時59分

第2弾：4月30日0時～5月6日23時59分

第3弾：5月7日0時～5月13日23時59分

【内容】

セール期間中、ほぼ全作品が35％ポイント還元の対象となり、一部の出版社ではさらにポイントアップで最大70%ポイント還元。

【対象ジャンル】

男性コミック／女性コミック／BL／TL／文芸・ラノベ／ビジネス・実用書／写真集

【対象作品】

作品によって還元率が異なるため、詳細は各作品のページで参照してほしい。

※対象作品を購入した場合のみ、税抜き購入金額を対象にポイントが付与されます。

※ポイントによる購入も、ポイント付与の対象となります。

※ポイント付与額は、小数点以下切り捨てで計算します。

※取得したポイントは、DMM.com、DMM GAMESの各サービス（一部除く）でご利用いただけます。

※予告なく対象作品・ポイント還元率が変動する場合があります。

※キャンペーン更新直後はアクセスが集中する場合があります。ページが正常に表示されない場合は、しばらく時間をおいてから再度アクセスをお願いいたします。

※一部セール対象外の作品があります。

期間中、SUPER SALE限定「まとめ買いクーポン」を毎週配布

セール期間中には、SUPER SALE限定「まとめ買いクーポン」を週替わりで配布。詳細は特設ページで確認してほしい。

第1弾クーポン概要

【配布期間】第1弾：4月23日12時～4月29日23時59分

※第2弾以降のスケジュールや詳細は、特設ページを参照

【適用条件】5,000円以上ご購入の場合

※クーポン対象商品の合計金額が、記載された金額を満たした場合にのみ利用可能

【割引内容】15%OFF（※割引上限3,000円）

【利用期限】4月29日23時59分

【利用回数】お1人様1回限り

【適用タイミング】購入手続き時に自動的に適用

※クーポン適用対象は、DMMブックス内の商品のみになります。

※購入手続き完了後の商品内容変更、クーポンの再発行はお受けいたしかねます。

※予告なくクーポンの配布を終了する場合があります。

※一部対象外の作品があります。

DMMブックス公式SNSアカウントで「ゲリラタイムセールクーポン」を配布

セール期間中、DMMブックス公式SNSアカウントで「ゲリラタイムセールクーポン」を配布する。クーポンを使うことで、対象作品をよりお得に購入できる。

□DMMブックス 公式X

□DMMブックス 公式LINE

□DMMブックス 公式メルマガ

※クーポン適用対象は、DMMブックス内の商品のみになります。

※購入手続き完了後の商品内容変更、クーポンの再発行はお受けいたしかねます。

※予告なくクーポンの配布を終了する場合があります。

※一部対象外の作品があります。

初回購入者限定70％オフクーポンプレゼント中

「DMMブックス」で初めて有料作品を購入する人を対象に、対象商品が70％OFFになるクーポンが配布される。

【適用条件】DMMブックスで有料作品を初回購入する場合

【割引内容】70%OFF（※上限金額500円）

【利用期限】クーポン取得後7日以内、初回購入が完了するまで

【適用タイミング】購入手続き時に自動的に適用

※一部対象外の商品がございます。

※ご注文の一部の商品に値引きが適用されている場合、バスケットおよび購入内容の確認画面で適用対象となっている商品を確認できます。

新刊が自動で届く新機能「シリーズ購読」スタートキャンペーン

DMMブックスの新機能「シリーズ購読」のリリースを記念して、キャンペーン期間中にシリーズ購読を登録した人にDMMポイントをプレゼントするキャンペーンがスタート。この機会に「シリーズ購読」に登録して、DMMブックスをお得に楽しもう。

【キャンペーン名】新刊を自動でお届け！「シリーズ購読」スタートキャンペーン

【開催日時】4月16日0時～5月31日23時59分

【付与ポイント】100ポイント

【ポイント付与タイミング】6月中旬

【ポイント有効期限】付与日から1カ月後の月末

□キャンペーンページ