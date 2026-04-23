早明浦ダム 4月23日午後4時ごろ 提供:水資源機構 23日（木）は岡山・香川の各地でまとまった雨となりました。この雨で、香川用水への取水制限が一時解除されました。 国や四国4県などでつくる吉野川水系水利用連絡協議会は、23日午前9時、香川用水への第1次取水制限を一時解除しました。徳島県の池田ダム地点の流入量が増え、早明浦ダムからの補給がなくても運用できるようになったためです。 23日午前0時時点の早明浦ダ