アジア系投資ファンドによる国内機械メーカー「牧野フライス製作所」への買収計画について、政府は安全保障上の懸念があるとして、中止を勧告しました。【映像】片山大臣「中止を勧告することが必要不可欠」片山財務大臣「本件投資は国の安全を損なう事態を生ずるおそれがあると認められたことから、中止を勧告することが必要不可欠である」牧野フライスは去年、アジア系の投資ファンド「MBKパートナーズ」からの買収を受け入