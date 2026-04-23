熊本城の復旧に役立ててもらおうと、丸美屋が20日、熊本市に復旧支援金を贈呈しました。贈呈式では丸美屋の東 健社長から大西一史市長へ、去年3月から今年2月の販売売り上げの一部100万円が熊本城の災害復旧支援金として贈られました。丸美屋による熊本城の復旧支援の寄付は今回が10回目で、これまでにおよそ1460万円寄付をしているということです。