18回 タムロン鉄道風景コンテスト 大賞作品一般の部 総合グランプリ【さいたま市長賞】「富岳E5景（系）」志水茂氏 株式会社タムロンは4月23日（木）、「第19回 タムロン鉄道風景コンテスト 私の好きな鉄道風景ベストショット」の作品募集を開始した。 「鉄道のまち大宮」に本社を置く同社が、地域の活性化と鉄道文化・写真文化の振興を目的に2008年から毎年開催しているフォトコンテスト。これまでに累計応募点数は11万7