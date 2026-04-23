パスタ専門店「ジョリーパスタ」は4月23日より、「“紅茶香る” 白桃のグラスドルチェ グランデ」など、白桃を存分に堪能できるドルチェ3品を販売している。ジョリーパスタ「“紅茶香る” 白桃のグラスドルチェ グランデ」「“紅茶香る” 白桃のグラスドルチェ グランデ」は、白桃の上品な甘さと紅茶の風味、チーズ風味のムースのコクが絶妙に調和した贅沢ドルチェ。白桃コンポートとミックスベリーの下に、白桃ソルベやチーズ風味