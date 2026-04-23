イランの革命防衛隊は23日、ホルムズ海峡で船舶を拿捕する瞬間だとする映像を公開しました。これは、革命防衛隊が23日にSNSで公開した映像です。大型船に小型船が近づき、覆面の人物らが船の側面から銃を構えて乗り込む様子が映されています。AP通信などによりますと、革命防衛隊は22日、ホルムズ海峡で貨物船など3隻を攻撃し、そのうち2隻を拿捕しました。声明で、2隻には度重なる違反行為があったなどとしていて、1隻は、イスラ