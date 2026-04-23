SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が23日までに自身のインスタグラムを更新。ピンク・ワンピの台湾ショットを公開した。「大好きなぴんくとお花に囲まれたキティちゃんのバッグは台湾で有名らしい使いやすくて台湾でずっと持ってた」とつづり、ピンクのワンピース姿の写真をアップ。ハッシュタグで「台湾」「台北」と添えた。この投稿にフォロワーらからは「綺麗で素敵です」「カワイイ」「悠亜さん魅力的