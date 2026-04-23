〈「もう語ってもいいかな。村山聖九段のことを」奨励会の同期・勝又清和七段が初めて明かす、29歳で逝った「彼」への想い〉から続く藤井聡太名人に糸谷哲郎九段が挑んでいる第84期名人戦七番勝負。挑戦者の糸谷は森信雄七段門下。29歳で夭折した故・村山聖九段は兄弟子にあたる。【画像】山崎隆之九段（45）と磯谷祐維女流初段（23）の貴重なツーショット勝又清和七段は、村山と同じ1983年に奨励会に入会。森門下として初めて