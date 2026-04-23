カプセル式のコーヒーメーカーとレゴを3Dプリンターで組み合わせ、マイコンと自作のスマートフォンアプリで制御できるようにした全自動コーヒーマシンを、さまざまなものをレゴで発明するYouTubeチャンネル・Brick Machinesが動画で公開しています。Building a LEGO Coffee Factory... - YouTubeコーヒーメーカーをレゴの板に固定します。さらに部品を装着。これはカプセル投入口のフタを開け閉めする機構です。さらに側面には、コ