5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの吉田仁人（26）が、21日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に生出演。グループの“下積み時代”のエピソードについて語った。【写真】スタジオで“まんぷく昼太郎”との記念ショットが公開された吉田仁人＆曽野舜太この日は同グループメンバーの曽野舜太（23）と2人でスタジオに出演。鹿児島県出身で、M!LKの結成当初からのメンバーでもある吉田は、中学時代は鹿児島から