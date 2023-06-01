◇インターリーグ ホワイトソックス11―5ダイヤモンドバックス （2026年4月21日フェニックス）ホワイトソックスの解説を務めるのは、78歳のスティーブ・ストーン氏。80年にア・リーグのサイ・ヤング賞を受賞した知性派投手で、引退後はその豊富な知識を生かし、40年以上にわたりカブスやホワイトソックスの中継で解説を続けてきた。試合中に語った展開が当たることも多く、洞察力の高さには定評がある。元投手の視点から