北山宏光（Hiromitsu Kitayama）が、新設レーベル「RED ON」から第一弾作品となるシングル「ULTRA」を本日リリースした。「ULTRA」は、初回生産限定盤A（CD＋Blu-ray）・初回生産限定盤A（CD＋DVD）・初回生産限定盤B（CD＋Booklet）・通常盤（CD Only）の4形態でリリースされている。初回生産限定盤Aには表題曲「ULTRA」のMVとメイキング映像、初回生産限定盤Bは “ULTRA” Documentary Bookletが付属する。通常盤には「ULTRA」や