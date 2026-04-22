北山宏光（Hiromitsu Kitayama）が、新設レーベル「RED ON」から第一弾作品となるシングル「ULTRA」を本日リリースした。

「ULTRA」は、初回生産限定盤A（CD＋Blu-ray）・初回生産限定盤A（CD＋DVD）・初回生産限定盤B（CD＋Booklet）・通常盤（CD Only）の4形態でリリースされている。初回生産限定盤Aには表題曲「ULTRA」のMVとメイキング映像、初回生産限定盤Bは “ULTRA” Documentary Bookletが付属する。通常盤には「ULTRA」やインストゥルメンタルを含む全6曲を収録。

収録曲は、表題曲「ULTRA」の他、全形態の2曲目に新曲「タイムトラベラ」、さらに通常盤の3曲目に新曲「11:11」（読み：イレブンイレブン）が収録されている。

さらに、表題曲の「ULTRA」のMVを公開した。「ULTRA」は、北山宏光（Hiromitsu Kitayama）自らが作詞を務め、大切な人への真っすぐな想いを綴った心温まるラブソングだという。作品全体を通して描かれる愛や未来の象徴として、MVやジャケットには子どもが起用されており、MVでは総勢約100人の子どもたちが絵を描いたり、楽器を奏でたりする中で北山宏光（Hiromitsu Kitayama）が歌唱をし、全員でダンスをするシーンも印象的に描かれているとのこと。

北山宏光（Hiromitsu Kitayama）本人は「新しくスタートするにあたって皆様にどう届けたら喜んでもらえるのか考えて大切に作ったので、是非とも沢山聞いていただけたら嬉しいです」とコメントしている。

また、「ULTRA」のリリースを記念して、タワーレコードやHMV・ローソンでのコラボキャンペーンをはじめ、LINE MUSICやRakuten Musicでの再生キャンペーン、ダウンロードキャンペーンも実施中だ。

◾️「ULTRA」

発売日：2026年4月22日（水）

CD購入：https://HiromitsuKitayama.lnk.to/ULTRA_CD

配信：https://HiromitsuKitayama.lnk.to/ULTRA 初回限定盤A 初回限定盤B 通常盤 ▼初回生産限定盤A（CD＋Blu-ray）

[価格]1,980円（税込）

[品番]PCCA-06492

[仕様]スリーブジャケット仕様、歌詞ブックレット付属

[収録内容]

1.ULTRA [作詞：Hiromitsu Kitayama、作曲：藤家和依 / KNOTman、編曲：藤家和依 / KNOTman]

2.カップリングA

3.ULTRA - Instrumental

4.カップリングA - Instrumental

【Blu-ray】

1.ULTRA(Official Music Video)

2.ULTRA(Official Music Video) Behind The Scenes ▼初回生産限定盤A（CD＋DVD）

[価格]1,980円（税込）

[品番]PCCA-06493

[仕様]スリーブジャケット仕様、歌詞ブックレット付属

[収録内容]

【CD】

1.ULTRA [作詞：Hiromitsu Kitayama、作曲：藤家和依 / KNOTman、編曲：藤家和依 / KNOTman]

2.カップリングA

3.ULTRA - Instrumental

4.カップリングA - Instrumental

【DVD】

1.ULTRA(Official Music Video)

2.ULTRA(Official Music Video) Behind The Scenes ▼初回生産限定盤B（CD＋Booklet）

[価格]2,420円（税込）

[品番]PCCA-06494

[仕様]スリーブジャケット仕様、歌詞ブックレット付属

[収録内容]

【CD】

1.ULTRA [作詞：Hiromitsu Kitayama、作曲：藤家和依 / KNOTman、編曲：藤家和依 / KNOTman]

2.カップリングA

3.ULTRA - Instrumental

4.カップリングA - Instrumental

【Booklet】

“ULTRA” Documentary Booklet ▼通常盤（CD Only）

[価格]1,430円（税込）

[品番]PCCA-06495

[仕様]歌詞ブックレット付属

[収録内容]

1.ULTRA [作詞：Hiromitsu Kitayama、作曲：藤家和依 / KNOTman、編曲：藤家和依 / KNOTman]

2.カップリングA

3.カップリングB

4.ULTRA - Instrumental

5.カップリングA - Instrumental

6.カップリングB - Instrumental ▼購入特典

・タワーレコードおよびTOWERmini全店、タワーレコードオンライン

単品購入特典：プロフィールカード

3形態同時購入特典：A3クリアポスター ・全国HMV/HMV&BOOKS online

単品購入特典：トレカ

3形態同時購入特典：57mm丸型缶バッジ ・Amazon.co.jp

単品購入特典：L版ブロマイド(複製サイン入り) ・楽天ブックス

単品購入特典：オリジナルステッカー（10cm角）

3形態同時購入特典：コンパクトミラー（約53×85mm 厚さ5mm） ※オリジナル配送BOXでお届け ・セブンネットショッピング

単品購入特典：アクリルチャーム

3形態同時購入特典：サコッシュ ・RED ON STORE

単品購入特典：4カットフォトカード

3形態同時購入特典：2連アクリルキーホルダー ・その他一般店

単品購入特典：ジャケ写ステッカー