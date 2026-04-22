◆パ・リーグ西武３―１ソフトバンク（２２日・ベルーナドーム）開幕５連勝のロケットスタートを決めたソフトバンクが首位から陥落した。試合後の小久保裕紀監督は「今日は何月何日ですか」と順位を気にする時期でないことを強調した。２位以下になるのは昨年７月３０日以来、２６６日ぶり。リーグ３連覇に向けての最大のライバルと目される日本ハムには５戦全勝だが、西武には１勝４敗など、他の４球団に７勝１０敗と負け越し