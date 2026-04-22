巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）が２２日の中日戦（群馬県前橋市、県立敷島公園野球場）に先発。５回９７球を投げ、６安打１失点。自己最多となる１０奪三振をマークした。チームは５−１で勝利し３勝目を挙げた。今季４度目の登板は前回登板から中１１日だったが、その影響は感じさせなかった。４点リードの５回二死一塁で石伊をカウント２―２に追い込みながらチェンジアップに反応され、適時二塁打で１点を返され