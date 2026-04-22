とたが、台湾の女性シンガーソングライター・163bracesとのパフォーマンス楽曲を収録したシングル「オノマトペ」のMVを公開した。163bracesは、YouTubeやInstagramで日本の楽曲などのカバー投稿が最初に注目を集め、現在YouTubeで約90万人のフォロワーを抱えており、2026年1月には初のZepp New Taipei公演を成功させた。日本の楽曲のカバー投稿を目にした、とたがオファーし、お互いにコミュニケーションをとりながら、今回の海外