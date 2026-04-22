とたが、台湾の女性シンガーソングライター・163bracesとのパフォーマンス楽曲を収録したシングル「オノマトペ」のMVを公開した。

163bracesは、YouTubeやInstagramで日本の楽曲などのカバー投稿が最初に注目を集め、現在YouTubeで約90万人のフォロワーを抱えており、2026年1月には初のZepp New Taipei公演を成功させた。日本の楽曲のカバー投稿を目にした、とたがオファーし、お互いにコミュニケーションをとりながら、今回の海外初コラボレーションが実現したという。

MVでは、3月1日に台中で開催された＜浮現祭EMERGE FEST 2026＞に初出演した際のドキュメント映像となっており、ゲストとして163bracesを迎え、楽曲が初披露されたライブステージや、台中の街中でのオフショットなどが収録されているとのこと。

本日リリースされたシングル「オノマトペ」には、とたが作詞作曲を手掛けたオリジナルの日本語バージョンと、この楽曲を163bracesが訳し、フィーチャリングボーカルとしても参加した全編中国語詞による「オノマトペ feat. 163braces」の2曲を収録している。中国語の楽曲は、今回が初めての挑戦となり、ボイストレーニングを重ねて録音に臨んだという。

なお、とたが日本語訳詞と、フィーチャリングボーカルとしても参加した163bracesの楽曲「To love, to see feat. Tota」も台湾よりリリースされたので、こちらもチェックしていただきたい。

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◾️とた コメント

新曲「オノマトペ」はタイトルの通りオノマトペを使った曲です。言葉で表しきれない感覚を、感じるまま音で聞かせて欲しいと歌っています。オノマトペを言葉の始まりとする一説もあったりして、音の響きやリズムを伝えられることの重要さについて考えたりしながら作りました。

そして163bracesとは、初めて中国語で歌いました。私たちは弾き語りでカバーを載せてきたルーツがあったり、好きな音楽が似ていたり、制作する中でお互いどこか似たような感覚を持っていました。

日本語にはオノマトペの種類が特に多いことが分かったり、台湾のオノマトペにも感覚的に納得できる音の響きがあったりして、国を跨いで作れたからこその新しい発見が沢山ありました。

また「天空」の日本語バージョンは初めて歌詞の意訳もさせてもらいました。元の歌詞にところどころ母音を合わせたり、メロディにはまる日本語を選んだり、新鮮な制作でした。そして163bracesが本当に日本語が上手で驚きました！

音の響きを純粋に楽しめる曲になったので、台湾の人にもぜひ沢山きいてほしいです！

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◾️163braces コメント

今回、とたとのコラボレーションを通して、2つの楽曲それぞれで異なる層の気づきを得ることができました。

「To love, to see」はアルバム『海螺記 - 天空』の感情的な核を引き継ぎながら、日本語への変換と新たなアレンジによって、もともとの“見つめるような想い”に、より内省的で、感情としてもより純粋な表現が加わったと感じています。

一方で「オノマトペ」は、音そのものの本質に立ち返り、言葉では表しきれない感情を擬音語で表現した作品です。

制作と制作過程の中で、互いに音楽に対する感覚に多くの共鳴があることにも気づきました。

今回のように言語や文化を越えたコラボレーションは、作品としての交流にとどまらず、改めて「音」と「感情」との最も直接的なつながりを感じさせてくれるものでした。

這次與 Tota 的合作，讓我在兩首作品中都有不同層次的體會。《To love, to see》延續專輯『海螺記 - 天空』的情感核心，透過日文的轉換與全新編曲，讓原本的凝視多了一層更內斂、在情感中更純粹的表達；而〈onomatopoeia〉則回到聲音本質，以擬聲詞去承載那些難以言說的感受。在創作與製作過程中，我們也發現彼此對音樂的感受有許多共鳴。這次跨越語言與文化的合作，不只是作品上的交流，更讓我重新感受到聲音與情感之間最直接的連結。

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◾️「オノマトペ」

2026年4月22日（水）リリース

配信：https://lnk.to/tota_onomatopoeia ▼収録曲

M01 オノマトペ （日本語ver. / words and music by とた ）

M02 オノマトペ feat. 163braces（中国語ver. / words by とた, 163braces music by とた）

◾️アルバム『Sebone -脊椎盤-』

配信：2026年2月11日（水）リリース

CD（通常盤）：2026年3月25日（水）リリース 価格：2,900円（税込）品番：PCCA-06465

配信：https://lnk.to/Sebone_Sekitsui

CD：https://lnk.to/Sebone_CD ▼収録曲

01 予感

02 あるく

03 日めくり

04 コワレモノ

05 右手のネイル

06 曇りの月

07 寄り道

08 押して

09 片依存

10 カメラロール

11 Transpose

12 催眠術

13 紡ぐ（Wind Orchestra Ver.）

14 ブルーハワイ（Tomggg Remix）

15 予感（Cwondo Remix）

◾️アルバム『Sebone -脊髄盤-』

配信：2026年3月25日（水）リリース

CD（通常盤）：2026年3月25日（水）リリース 価格：2,500円（税込）品番：PCCA-06464

配信：https://lnk.to/Sebone_Sekizui

CD：https://lnk.to/Sebone_CD ▼収録曲

01 なんとも思ってない

02 滅亡

03 neko

04 五月病

05 あげない

06 脱毛

07 薔薇の花_Sebone

08 螺旋