なか卯が展開する丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、4月28日午前11時から、「痺辛麻辣（シビカラマーラー）冷やし担々うどん」を販売する。なか卯では、夏の定番「冷やし担々うどん」を今年も販売している。今回は、痺れる辛さと濃厚な味わいをより楽しめる「痺辛麻辣冷やし担々うどん」が登場する。「冷やし担々うどん」に、シャキシャキ食感の白髪ねぎと、クミンや八角などの7種類のスパイスを使用した麻辣だれをトッピングした