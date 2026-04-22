5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーで俳優の佐野勇斗（28）が、21日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（月〜金前11：47）にVTR出演。スタジオ出演した同グループのリーダー・吉田仁人（26）に対して“迷惑に思っていること”について明かした。【写真】「友達の舞台観てきた」吉田仁人の主演舞台にM!LKメンバーが集結この日は、吉田と曽野舜太（23）の2人がゲストとしてスタジオに登場。佐野はVTRの冒頭で、同番組の