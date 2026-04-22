刷新されたデザインが示す新方向性自動車業界では電動化やデジタル技術の進展が急速に進んでおり、各メーカーが新たな方向性を示す動きが目立っています。そうした中で日産は2026年4月14日、将来に向けたビジョンを公表し、その具体像の一端として新型モデルを披露しました。【画像】超カッコイイ！ これが“初公開”の日産「新型ミドルSUV」です！ 画像を見る！（30枚以上）今回の発表は単なる新車公開にとどまらず、同社が