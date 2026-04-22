東京メトロ・銀座線は浅草駅での発煙の影響で一部区間で運転を見合わせていて、運転再開は夕方ごろを見込んでいるということです。東京消防庁などによりますと、午前6時半ごろ、銀座線の浅草駅で、線路内にあるケーブルから煙が出て、線路の切り替えを行うケーブルなど複数本が損傷したということです。けが人はいないということです。この影響で、銀座線は浅草駅から三越前駅までの上下線で運転を見合わせています。現在、設備の