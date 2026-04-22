Kvi Babaが、本日リリースされた新曲「BPM」にてKREVAとコラボレーションしたことを明らかにした。本楽曲は、ヒップホップフェス＜POP YOURS＞にてサプライズ発表し、コラボ相手本人は不在ながら、イニシャルが「K」であることが明かされていた。また、TikTokに新曲『BPM』のサビ音源を使用したUGC動画を投稿すると、公開からわずか30時間で100万再生を突破。その後も、リリース日と客演名を完全に伏せたジャケットが公開されてい