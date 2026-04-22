Kvi Baba、BACHLOGICプロデュースの新曲「BPM」でKREVAと初コラボ実現
Kvi Babaが、本日リリースされた新曲「BPM」にてKREVAとコラボレーションしたことを明らかにした。
本楽曲は、ヒップホップフェス＜POP YOURS＞にてサプライズ発表し、コラボ相手本人は不在ながら、イニシャルが「K」であることが明かされていた。また、TikTokに新曲『BPM』のサビ音源を使用したUGC動画を投稿すると、公開からわずか30時間で100万再生を突破。
その後も、リリース日と客演名を完全に伏せたジャケットが公開されていたが、リリース日となる本日にその全貌が解禁され、コラボ相手がKREVA、というビッグなサプライズとなった。
MVハ、4月24日21時8分に公開予定とのことなので、楽しみにお待ちいただきたい。
◾️「BPM」
2026年4月22日（水）リリース
配信：https://linkco.re/n4u13cbu
◾️ライブ・イベント出演情報
2026/4/26（日）＜ARABAKI ROCK FEST.26＞
https://arabaki.com/
2026/5/6（水）＜KOBE MELLOW CRUISE 2026＞
https://kobe-mellow-cruise.com/
2026/5/17（日）＜BLACK DIAMOND SERIES 2026＞巨人 vs DeNA戦 (東京ドーム)
https://www.giants.jp/news/29100/
2026/7/19（日）＜JOIN ALIVE 2026＞
https://joinalive.jp/2026/
◾️＜Shout Out to Jesus in OSAKA-JO HALL＞
公演日時：2026年8月19日（水）大阪城ホール
OPEN：18:00 / START：19:00
席種：全席指定
料金：9,800円
年齢制限：※未就学児入場不可
枚数制限：4枚
主催：Toy’s Factory
制作：01 creative
お問い合わせ：キョードーインフォメーション
0570-200-888 (12:00-17:00 土日祝休業)
◾️＜Shout Out to Jesus in YOKOHAMA ARENA＞
2026年8月27日（木）THANK YOU SOLD OUT!!
OPEN：18:00 / START：19:00
会場：横浜アリーナ
席種：全席指定
料金：9,800円
年齢制限：※未就学児入場不可
枚数制限：4枚
主催：Toy’s Factory
制作：01 creative
お問い合わせ：クリエイティブマンプロダクション
03-3499-6669
月・水・金 12:00-18:00
関連リンク
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