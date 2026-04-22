Kvi Babaが、本日リリースされた新曲「BPM」にてKREVAとコラボレーションしたことを明らかにした。

本楽曲は、ヒップホップフェス＜POP YOURS＞にてサプライズ発表し、コラボ相手本人は不在ながら、イニシャルが「K」であることが明かされていた。また、TikTokに新曲『BPM』のサビ音源を使用したUGC動画を投稿すると、公開からわずか30時間で100万再生を突破。

その後も、リリース日と客演名を完全に伏せたジャケットが公開されていたが、リリース日となる本日にその全貌が解禁され、コラボ相手がKREVA、というビッグなサプライズとなった。

MVハ、4月24日21時8分に公開予定とのことなので、楽しみにお待ちいただきたい。

◾️ライブ・イベント出演情報

2026/4/26（日）＜ARABAKI ROCK FEST.26＞

https://arabaki.com/ 2026/5/6（水）＜KOBE MELLOW CRUISE 2026＞

https://kobe-mellow-cruise.com/ 2026/5/17（日）＜BLACK DIAMOND SERIES 2026＞巨人 vs DeNA戦 (東京ドーム)

https://www.giants.jp/news/29100/ 2026/7/19（日）＜JOIN ALIVE 2026＞

https://joinalive.jp/2026/

◾️＜Shout Out to Jesus in OSAKA-JO HALL＞ 公演日時：2026年8月19日（水）大阪城ホール

OPEN：18:00 / START：19:00

席種：全席指定

料金：9,800円

年齢制限：※未就学児入場不可

枚数制限：4枚

主催：Toy’s Factory

制作：01 creative

お問い合わせ：キョードーインフォメーション

0570-200-888 (12:00-17:00 土日祝休業)

◾️＜Shout Out to Jesus in YOKOHAMA ARENA＞ 2026年8月27日（木）THANK YOU SOLD OUT!!

OPEN：18:00 / START：19:00

会場：横浜アリーナ

席種：全席指定

料金：9,800円

年齢制限：※未就学児入場不可

枚数制限：4枚

主催：Toy’s Factory

制作：01 creative

お問い合わせ：クリエイティブマンプロダクション

03-3499-6669

月・水・金 12:00-18:00