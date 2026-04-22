＜LuckyFes’26＞の出演アーティスト第3弾の発表によって、新たに22組の出演アーティストが明らかとなった。第1弾と第2弾で発表された82組に加わり、現時点で総勢104組のアーティスト・ラインアップとなる。下記【★】マークが今回発表された出演アーティストだ。■DAY1：8月8日（土）・相川七瀬・新しい学校のリーダーズ・石崎ひゅーい・打首獄門同好会・AKB48・KANA-BOON・かわにしなつき・氣志團・きゃりーぱみゅぱみゅ・キュウ