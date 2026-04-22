1日券：大人 14,000円、中高生 7,000円（税込）

3日通し券（5周年特別価格）：大人 28,000円（税込）、中高生 14,000円（税込）

4日通し券（5周年特別価格）：大人 38,000円（税込）、中高生 19,000円（税込）

※小学生以下は入場無料（チケット保有の保護者1名につき2名まで。高校生以下の方は未成年者であることから保護者扱いからは除外）

第三次先行（抽選）

プレイガイド：LuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」／ローソンチケット／チケットぴあ／イープラス／楽天チケット

2026年4月22日（水）12:00〜5月12日（火）23:59

当選発表/入金開始：2026年5月15日(金)15:00〜

LuckyFesチケットページ：https://luckyfes.com/ticket/

LuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」：https://www.funity.jp/tickets/ibatk/show/LuckyFes26/2/3/

ローソンチケット：https://l-tike.com/luckyfes/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/luckyfes26/

イープラス：https://eplus.jp/luckyfes2026/

楽天チケット：https://r10.to/luckyfes2026

海外在住者向け（先着販売） ※国際クレジットカード対応

LuckyFMチケット販売システム「ラキチケ」：https://luckyfes.zaiko.io/e/lf2026

※ふるさと納税

茨城県ひたちなか市のふるさと納税のお礼の品として、LuckyFes’26のチケットの提供をしています。ひたちなか市のふるさと納税を活用することにより、ひたちなか市の財源を増やし、フレンズの経済的負担を軽減させて、LuckyFesのフレンズを増やすことができる三位一体のメリットを享受することができます。ぜひご利用ください（『個人協賛』は中学生以上は大人料金となります。小学生以下は半額となりますが、ふるさと納税での取り扱いはありません）。

【8/8 1日券】LuckyFes’26チケット

【8/9 1日券】LuckyFes’26チケット

【8/10 1日券】LuckyFes’26チケット

【8/11 1日券】LuckyFes’26チケット

※ふるさと納税では、中高生チケットの取り扱いはありません。

【個人協賛：8/8入場分】LuckyFes’26チケット

【個人協賛：8/9入場分】LuckyFes’26チケット

【個人協賛：8/10入場分】LuckyFes’26チケット

【個人協賛：8/11入場分】LuckyFes’26チケット

※JALマイル交換：JALのマイルをLuckyFesチケットに交換できます。

https://use-jal-experience-program.jal.co.jp/shop/g/gLUCKYFES/