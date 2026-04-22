【女子旅プレス＝2026/04/22】奈良県・奈良市の重要文化財「旧奈良監獄」の保存活用事業として、「奈良監獄ミュージアム」が2026年4月27日に開館する。「美しき監獄からの問いかけ」をコンセプトに、建築美や歴史、アートを通じて自由を問う施設の全容が公開された。【写真】奈良監獄ミュージアム by 星野リゾート、ついに全容公開◆“美しき監獄”明治の面影を遺す放射状の赤レンガ建築舞台は1908年に誕生した旧奈良監獄。明治政